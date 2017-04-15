Zaha Hadid'in Yeni New York Rezidansı Şimdiden Konuşulmaya Başlandı

Ünlü mimar Zaha Hadid'in New York projesinden ipuçları geldi.



İran doğumlu ünlü mimar Zaha Hadid, kurduğu firma ile farklı projelere imza atmaya devam ediyor. 44 ülkede 950 farklı proje yürüten marka, son olarak lüks rezidansı ile gündeme geldi.



Bu zamana kadar birçok mimarlık ödülüne layık görülen Hadid, kendinden bahsettirmeye devam ediyor. Kendisi şimdi de "520 West 28th Street" rezidansı ile gündeme geldi. New York'ta inşasına başlanılacak olan rezidansın fiyatı dudak uçuklatıyor. 2 ile 5 oda seçeneği ile müşterilerine sunulan evlerin fiyatı, 5 milyon dolardan 50 milyon dolara kadar çıkıyor.



En çok ilgi çekenler ise, 420 metrekare ve 4 odalı evler. Evin fiyatı ise 15 milyon dolar. Hala proje aşamasında olan rezidans, 2017 yılının Temmuz ayında ev sahipleri ile buluşacak.