Zagreb Fotoğraf Beşlisi" Sergisi İstanbul'da Açıldı

HIRVATİSTAN'ın başkenti Zagrebli 5 fotoğraf sanatçısının eserlerinden oluşan "Zagreb Fotoğraf Beşlisi" adlı sergi İstanbul'da açıldı.



Zagrebli fotoğraf sanatçıları Krešimir Kopcic, Ksenija Španec, Max Juhasz, Neda Racki ve Tomislav Hajek'in fotoğraflarının yer aldığı "Zagreb Fotoğraf Beşlisi" sergisi, Beyoğlu'ndaki İstanbul Fotoğraf Galerisi'nde açıldı. 25 Şubat tarihine kadar sanatseverlere açık olacak sergide, her sanatçının 5'er siyah beyaz fotoğrafı sergileniyor.



Sanatçıların duyarlı yaklaşımına has eserler salt fotografik anlatımdan öte, güçlü estetik yapısıyla izleyiciyi kendi yolculuğuna çıkarıyor.



- İstanbul