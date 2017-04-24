Zağnosspor'dan 15 Saniyelik Tepki

Trabzon 1. Amatör Play-Off Grubu'nun son haftasında karşılaşmayı başka bir statta oynamak isteyen ve bu talebi ASKF tarafından kabul görmeyen Zağnosspor maçın başlangıcında 15 saniyelik tepki gösterdi.



Trabzon 1. Amatör Play-Off Grubu'nun son haftasında Şalpazarı Gençlikspor ile karşılaşan Zağnosspor, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı. Son maçını Yavuz Selim'de oynama talebi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Başkanlığı'nca kabul görmeyen Zağnosspor, ASKF sahasında oynanan karşılaşmada protesto yaptı. Maçın ilk düdüğüyle birlikte sahada yer alan kırmızı-mavi-beyazlı oyuncular, yüzünü kendi kalesine döndü. 15 saniye boyunca topa dokunmayan ve hareketsiz kalan Zağnossporlu oyuncular ASKF'nin kararını protesto etti. - TRABZON