Zafer Peker Sahte Youtube Tıklaması Yapan Şarkıcılara Seslendi

Üç yıl ara verdikten sonra müziğe geri dönen Zafer Peker, müzikteki başarının Youtube tıklamaları ile belirlendiğini bunun yanlış olduğunu, sahte tıklamalarla anlık başarı yakalayan yorumcuların bir süre sonra unutulduğunu söyledi.



'Kara Bulut' adlı yeni teklisini müzik marketlere sunan ve üç yıl ara verdiği müziğe geri dönen Zafer Peker, CRI TÜRK Fm'de Michael Kuyucu'nun konuğu oldu. Bugün müzik dünyasında çok ciddi bir yozlaşma olduğunu söyleyen Zafer Peker, müzikteki başarının Youtube tıklamaları ile belirlendiğini bunun yanlış olduğunu, sahte tıklamalarla anlık başarı yakalayan yorumcuların bir süre sonra unutulduğunu söyleyerek



"Çok tıklanan şarkı iyi şarkıdır diye bir şey yok" dedi.



Türkiye'de 2003 yılında Popstar ile başlayan müzik yarışmalarının müzik endüstrisine bir katkısı olmadığını söyleyen Peker, "14 yıl oldu kaç yüz genç bu yarışmaya katıldı, şimdi hangisini hatırlıyorsunuz?' derken bu yarışmaların gençlere hiçbir şey kazandırmadığını söyledi ve 'gençler ses yarışmalarına katılmasın" diye konuştu.



"Gençler müzik yarışmalarına katılmasın"



Zafer Peker müzik yarışmalarının sadece bir televizyon programı olduğunu, müzik dünyasına hiçbir şey kazandırmadığını dile getirdi. Peker, "Gençler, ses yarışmalarına katılmasınlar. Eğer bu işi siz meslek olarak yapacaksanız, katılmayın. Katılırsanız o yarışmacı Ahmet-Mehmet olarak anılacaksınız. Halbuki bu iş öyle bir şey değil. Sem kendi isminle bir şey yapmak zorundasın. Zaten sen oraya yarışmacı olarak çıkıyorsun ve herkesin bildiği, sevdiği, duyduğu, beğendiği şarkıları söylüyorsun. O zaman herkes seni baş tacı ediyor zaten. Sonra kendin bir şey sunuyorsun insanlara ve bunu beğenmiyorlar" şeklinde konuştu.



"Çok tıklanan şarkı en iyi şarkı değildir"



Sanatçı eskiden radyoların eskiden bilinmeyen şarkıları hit yaptığını şimdi ise klibi olmayan şarkıları yayınlamadıklarını ve müziğe hizmet etmediğini söyleyerek medyanın insanlara dayattığı müziği dinlememeleri çağrısında bulundu. Peker, "İnsanlar fark etsin, onlara dayatılanı dinlemesin. Başka şeyler araştırsın, kulağına hoş geleni araştırsın" diye konuştu. Zafer Peker, yaptığı açıklamada Youtube'daki izlenmelerle oynandığını söyleyerek sahte tıklamalarla müzik endüstrisini manipüle edildiğini belirtti. Peker, şarkıcıların sahte tıklamalarla sahte bir şöhret oluşturduğunu dile getirerek müzik dinleyicisine Youtube tıklamalarını ciddiye almaması çağrısında bulundu. Peker, "Sayıya göre, tıklamaya göre şarkı dinlemesin kimse. Bu çok tıklanmış, bu iyi şarkıdır diye bir şey yok. Seçici olmaları gerekiyor" dedi. - İSTANBUL