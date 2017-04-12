Zafer Kalaycıoğlu: "Bu Kupayı KKTC Halkına Armağan Ediyorum"

Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, zorlu bir yolun sonunda zafere ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Bu Avrupa'nın en büyük kupasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkına armağan ediyorum" dedi.



Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Kadınlar EuroCup Finali'nin ikinci maçında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenerek kupayı müzesinde götüren taraf oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "Bu Avrupa'nın en büyük kupasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına armağan ediyorum. Oyuncularımla ne kadar gurur duysam azdır. Taraftarlarımıza ve büyük Yakın Doğu Üniversitesi yöneticilerine teşekkür ediyorum. Çok doğru yatırım yaptığımızı, Türkiye ve Avrupa kupalarını kazanarak gösterdik. İnşallah sırada Türkiye Ligi Şampiyonluğu var. Türkiye Kupası'nı kazandığımız için Cumhurbaşkanlığı Kupası, Avrupa Kupası'nı kazandığımız için de Eurolegue Şampiyonu ile Süper Kupa finali oynayacağız. İnşallah onları da kazanacağız. Müzemizi kupalarla doldurmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL