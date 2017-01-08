Zafer Halk Oyunları Derneğinde Yeni Dönem

BURSA (AA) - Zafer Halk Oyunları Derneğinin olağan genel kurulu yapıldı.



Dernek lokalinde gerçekleşen genel kurulda, Vehbi Öztürk ve Rıdvan Gültaş başkanlığında hazırlanan iki yönetim kurulu listesiyle seçime gidildi.



Genel kurulda oy kullanan 91 üyeden 49'unun desteğini alan Vehbi Öztürk ve yönetim kurulu, seçimi kazandı. Rıdvan Gültaş başkanlığındaki diğer liste ise 42 oyda kaldı.



Vehbi Öztürk, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, güvenlerinden dolayı kongre üyelerine teşekkür etti.



Zafer Halk Oyunları Derneğinin Türkiye'nin en eski ve köklü derneklerinden biri olduğunu ifade eden Öztürk, "Önemli ve zor bir görevi teslim aldığımızın farkındayız. Koskoca bir Rumeli camiasını teslim etmenin sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Derneğimizin daha iyi noktalara gelmesi için elimizden gelen çabayı göstereceğiz." dedi.



Öztürk, bugüne kadar görev alan tüm başkan ve yöneticilere teşekkür ederek, ben değil, biz anlayışıyla hareket edeceklerini ve her üyenin fikrinin kendileri için çok önemli olacağını sözlerine ekledi.