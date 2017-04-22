Zabıtaya sinirlenen seyyar satıcı tablasını ateşe verdi



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, zabıtanın satış yapmasına izin vermediği bir seyyar satıcı, tablasına benzin dökerek ateşe verdi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semtinde bulunan Kafeler Sokağı'nda meydana geldi. Zabıta ekipleri meyve satan şahsa, seyyar satışın yasak olduğunu belirterek, tablasını kaldırmasını söyledi. Bunun üzerine seyyar satıcı, tablasına benzin dökerek alandan çıkmayacağını söyledi. Polisin olay yerine gelmesi ile birlikte seyyar satıcı, daha önce benzin döktüğü tablasını ateşe verdi. Tabla bir anda alev alırken, güvenlik görevlileri yangın söndürücü ile müdahale ettiği ateşi kısa sürede söndürdü.

Bir süre polise direnen seyyar satıcı, daha sonra gözaltına alınarak karakola götürüldü. Ateşe verilen tabla da zabıta ekiplerince olay yerinden alındı.