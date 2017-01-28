Zabıtaya Hizmet İçi Eğitim

Zabıta personellerinin iletişim, bilgi ve becerilerini artırmak üzere düzenlenen eğitim programına, Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Selim Karakaya ve zabıta personellerinin yanı sıra ilçe ve belde belediyelerinin zabıta çalışanları da katıldı.

Her ay periyodik olarak düzenlenecek seminerde Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Selim Karakaya, sinevizon gösterimi eşliğinde zabıtanın görev, yetki ve sorumlulukları ile halkla İlişkiler, iletişim, şehir düzeni, şehir estetiği ve zabıta disiplini konularında sunum gerçekleştirdi.

Üç oturum halinde yapılan ve şehir hayatında düzeninin, estetiğin, huzurun, sağlanması için görev etiği, adalet, doğru iletişim, anlayış gibi kavramların üzerinde önemle durulduğu eğitim programı, katılımcılara sertifika verilmesiyle sonlandırıldı.