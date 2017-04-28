Zabıtalardan Dolmuşçulara Kapsamlı Denetim

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri şehir içi halk dolmuşlarında kapsamlı denetim yaptı.



Vatandaşların iyi ve kaliteli hizmet almaları amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir içi duraklarda ve diğer alanlarda bulunan dolmuşlarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler hakkından bilgi veren Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Erdem Tetik, minibüslerde başlıca araç şoförü tanıtım kartının olup olmadığını incelediklerini belirterek, "Fiyat tarifesi ile bu tarifenin araçta asılı bulunup, bulunmadığını kontrol eden ekiplerimiz, belediyenin izni olmadan araçların dışına ilan, reklam, duyuru, resim, poster ve süslemelerini de kontrol ettiler. Minibüslerin iç ve dış görünümünü denetleyen ekipler ayrıca araçların hasar durumlarını kontrol ettiler. Vatandaşlarımızın diğer alanlarda olduğu gibi ulaşımda da kaliteli ve sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla denetim aylık rutin olarak gerçekleşecektir" dedi. - BİLECİK