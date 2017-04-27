Zabıtadan Pazar Yerine Araç Bırakmayın Uyarısı

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarının kurulduğu yerlere araç bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.



İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, özellikle Perşembe, Yenidoğan ve Yahya Kaptan'da kurulan pazarların içerisine bırakılan araçlar yüzünden sıkıntı yaşandığını belirterek, "Pazarların kurulduğu günler belli olmasına rağmen bazı kişiler araçlarını Pazar kurulacak yerde bırakıyor. Bizler de mecburen bu araçları çekiciyle çektirmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlar, pazar kurulan günlerde araçlarını bırakmasınlar. Aksi halde araçları çekilecektir" dediler. - KOCAELİ