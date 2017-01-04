Zabıtadan Esnaf Ziyaretleri

Paçaman açıklamasında Keşan'ın esenlik, huzur, sağlık ve düzenini sağlanmakla görevli Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün, halka daha iyi hizmet getirmenin yollarını aradığını, bu nedenle çarşı esnafını iş yerlerinde ziyaret uygulaması başlattıklarını bildirdi.

Açıklamada esnaf ile yüz yüze ilişki kurarak dertlerini, şikâyet ve önerilerini aldıklarını ifade eden Yasin Paçaman, "Onların görüşleri bizim için çok önemli. İleride atacağımız adımlar için bize referans noktası oluşturuyor. Keşan, sürekli büyüyen ve gelişen bir yerleşim birimi. Büyümeye paralel olarak alınması ve uygulanması gereken kurallar var. Toplumsal yaşamın şartlarına ayak uyduran, gelişmiş bir şehir olmak için bu geçiş dönemini halkımızın desteği ile aşarak örnek kent yaşamını yakalamayı hedefliyoruz." dedi.