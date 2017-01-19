Zabıtadan Akyazı'da Sıkı Denetim

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Akyazı Toplum Sağlığı Müdürlüğü ekipleri Lokanta ve Döner Salonu işletmecilerini denetimde bulundu.



Akyazı'nın merkezinde bulunan lokanta ve döner salonu işletmecilerine denetimde bulunan Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Akyazı Toplum Sağlığı Müdürlüğü ekipleri İş yerlerinin ruhsat denetimleri, çalışanların hijyen belgelerinin kontrolü, sigara içilmemesi gereken yerlerin kontrolü, genel sağlık kontrolleri gibi denetimler yapılarak iş yerlerine gerekli bilgiler verildi. Denetimde eksikleri olan iş yerlerine ise eksiklerini gidermeleri için süre verilip gerekli tutanaklar tutuldu. - SAKARYA