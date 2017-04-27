Zabıta Personeline Hizmet İçi Mevzuat Sınavı

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nca, 238 personeli kapsayan hizmet içi sınav yapıldı. Zabıta personelinin mevcut mevzuatla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olması, halka daha kaliteli hizmet vererek, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni temsil yeterliliklerinin artması amacıyla gerçekleştirilen sınav 3 gün sürdü.



Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı dersliklerinde yapılan sınavla ilgili açıklama yapan Zabıta yöneticileri, "Zabıta Hizmet İçi Mevzuat Sınavı belirli aralıklarla yapılmaktadır. Böylece zabıta personelinin bilgilenmesi ve bilgilerin tazelenmesi amaçlanmaktadır. Zabıta amir ve memurlarının genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve verimliliklerini artırmak, hizmete yatkınlıklarını sağlamak, geliştirmek, gelişen şartların gerekli kıldığı alanlardaki görgülerini arttırmak ve onları daha üst kadrolara hazırlamak, sınavla amaçlanan hedefler arasındadır. Bu sayede hizmette kalite, sürdürebilirlik ve kalıcılığı hedefleyerek, Büyükşehir sorumluluk alanında etkin, şeffaf, adil ve vatandaş odaklı en iyi hizmeti sunmayı arzuluyoruz" diye konuştu. - ADANA