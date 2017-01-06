Zabıta Memuru Mantardan Zehirlendi

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde zabıta memuru 34 yaşındaki Kenan Dağlı, pazardan satın aldığı mantarı yedikten sonra rahatsızlandı. Dağlı hastanede tedavi altına alındı.



Körfez Belediyesi'nde görevli 7 yıllık zabıta memuru Kenan Dağlı, iddiaya göre pazardan çiftlik üretimi olan mantar satın aldı. Akşam eve geldiğinden ailesinin yemek yemesi nedeniyle eşinden mantarı pişirmesini isteyen Kenan Dağlı, yemeği yedikten sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kenan Dağlı tedavi altına alındı. Besin zehirlenmesi teşhisi konulan Kenan Dağlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yediği mantardan zehirlendiği üzerinde duruluyor. Zabıtalar, arkadaşları Kenan Dağlı'yı hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



- Kocaeli