Zabıta Memurlarının Görüntülediği Dev Yılan Şoke Etti

Manisa'da zabıta memurları tarafından fotoğraflanan yılan hem kalınlığı hem de uzunluğuyla dikkat çekti.



Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde görev dönüşü yol kenarındaki bir su birikintisi içinde yılan olduğunu gören Saruhanlı Belediyesi Zabıta ekipleri cep telefonları ile yılanı fotoğrafladı. Sadece su yüzeyindeki kısmı 2,5-3 metre olan yılanın uzunluğunun 4 metre civarında olduğu tahmin ediliyor. Zabıta ekipleri yılanın hem kalınlığı hem de boyuyla kendilerini şaşırttığını belirtirken bu uzunlukta bir yılanla bu mevsimde ilk kez karşılaştıklarını vurguladı. Yılanın fotoğrafını çeken Saruhanlı Belediyesi Zabıta Memuru Halil İbrahim Yaşar, "Dere yatağında geliyordu. Ana yola çıktı. Biz tam arabayla geçerken fark ettik. Durup hemen fotoğraflarını çektik. O da istikametinde geçti gitti. Suyun yüzeyindeki kısmı fotoğraftaki kadardı. Daha önceden böyle bir yılanı hiç görmedim. Bu büyüklükte bu bölgede ilk defa görülüyor" dedi.



Yaşar, henüz belediye olarak yılanla ilgili bir çalışma yürütülmediğini sözlerine ekledi. - MANİSA