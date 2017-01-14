Zabıta Hem Esnafı Hem Tüketiciye Bilgilendirecek

Toplamda 4 gün devam edecek olan eğitimlerde zabıta personeline vatandaşın ve tüketicinin hakları ile vasıfları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Gaziantep Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salon-2'de yapılan eğitimlerin ilk gününde zabıta personeline 'Fiyat Eğitmenliği ve Yönetimi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması, Tüketici Kanunu' konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Ticaret Müdürü Bilal Yazıcı, şehirdeki esnaf ile tüketici arasındaki dengeyi sağlamak adına bu tür eğitimlerin yerinde olduğunu ifade etti. Zabıtanın yanı sıra diğer kurumlara da bu tür eğitimler verdiklerini vurgulayan Yazıcı, "Bugün bu eğitimlerde ben ve arkadaşlarım tüketicilerin bilinçlenmesi, hak ve sorumlulkları adına bilgiler anlattım. Satıcı ve alıcıların bilinçli olması konusunu işledik. Satıcıların fiyat etiketlerini anlattık. Zabıta arkadaşlarımız ise bizim bu bilgilerimiz doğrultusunda önce bilgilendiler sonra da sahada denetimler yapacaklar. Bizim ve zabıta arkadaşların amacı burada esnafa cezai işlem yapmak değil. Hem esnafın hem de tüketicinin haklarını korumak. Bu doğrultuda çalışmalar ve eğitimler yapıyoruz" dedi.

Yazıcı, bu eğitimden sonra yine belediye bünyesinde bulunan ALO153 hattındaki personele de eğitimler vereceklerini kaydetti.

Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım ise zabıta olarak eğitimli ve bilinçli bir personel kadrosu ile hizmet yapmak istediklerini vurguladı. Yetki bölgelerinde ve büyük AVM'lerde denetimlerinin aralıksız devam ettiğini aktaran Yıldırım, bu alanlarda tüketici ve satıcıların yetki ile haklarını bilmesi gerektiğini belirtti. Bu açıdan hem esnafı hem de tüketiciyi bilgilendirdiklerini, bunun yanı sıra kendi personellerinin de bilgili olması gerektiğini ifade etti. Yeni çıkan yasa ve mevzuaatlara göre hareket ettiklerini ve zabıta personelinin buna göre çalışma yaptığını aktaran Yıldırım, bu eğitimler sonunda vatandaşa gidip bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

Amaçlarının esnafa ceza yazmak olmadığını dile getiren Yıldırım, bilgilendirme yapacaklarını; ancak tüketicinin haklarını da korumak durumunda olduklarını aktardı.

Bu arada; İl Ticaret Müdürlüğü'nden Gülsüm Ay, Fiyat Eğitmenliği ve Yönetmenliği konusunda, yine İl Ticaret Müdürlüğü'nden Yücel Ekmekçi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması, Şehitkamil Tüketici Heyetinden Erdem Karaçam ise Tüketici Kanunu konusunda bilgiler aktardı.