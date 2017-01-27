Zabıta Ekiplerinden Dilenci Operasyonu

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler cuma namazı çıkışında cami önlerindeki dilencilere yönelik operasyon yaptı.



Bolu'da cami önlerinde dilenen şahıslara karşı Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler cuma namazı çıkışında Öksüz Tekke, Yeşil Cami, Kalıcı Konutlar ve merkezde bulunan diğer camilerin önünde, camiden çıkan vatandaşlardan para isteyen 5'i çocuk 20 dilenciyi Bolu Belediyesine götürdü.



Dilencilerin üzerinde 300 TL para ele geçirilirken, paralara tutanakla el konuldu. Dilencilik yapan şahıslara da para cezası kesildi. - BOLU