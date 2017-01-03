Zabıta ekipleri yeni yıl denetimi yaptı

İlçede faaliyet gösteren pastane, tatlı ve börek imalathanelerin genel temizliği ve gıdaların son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Ödemiş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni yıl nedeniyle üretimin fazla olduğu tatlı ve börek imalatlarını yapan iş yeri ve pastaneleri denetledi. Yapılan denetimlerde işyerinin genel temizliği, çalışanların hijyen koşullarına uyumu ve kıyafetleri, kullanılan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Kontrollerde işletme sahiplerine uyulması gerek kurallar hakkında da genel bilgiler aktarıldı. Yapılan denetimlerde eksiklikler tespit edilen işyerlerine uyarılarda bulunuldu.

Zabıta Müdürlüğü, gıda üretimi yapan işyerlerine rutin kontroller dışında bayram, yeni yıl gibi özel günler öncesi denetimlerini arttırmaktadır. Yapılan uyarılara rağmen, yasa ve yönetmelik hükümlerine aykırı olarak faaliyet gösteren, halk sağlığını önemsemeyen, gerekli hijyen koşulları taşımayan işyerlerine gerekli idari yaptırımlar uygulanmakta ve Belediye Encümenine sevk edilmektedir.