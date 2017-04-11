Kilis Belediyesi Zabıta ekipleri servisleri kontrol etmeye devam ediyor



Kilis Belediyesi sınırları içerisinde personel taşımacılığı yapan servis araçları Kilis Belediyesi Zabıta ekiplerince kontrol ediliyor. Kontrollerde araç içi ve dışı düzen dikkate alınıyor. Şoförlerin ve araçların belgeleri kontrol edilip, kamu kurum ve kuruluşları servis araçları hizmet yönetmeliğine göre denetleniyor.



Vatandaşların bu hizmetlerden en verimli ve en iyi şekilde yararlanabilmesi için gerekli özen gösteriliyor. Kilis Belediyesi Zabıta ekiplerinin kontrolleri devam edeceği bildirildi. - KİLİS