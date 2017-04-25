Zabıta Ekipleri Okul Kantinlerini Denetledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, okul kantinlerini denetleyerek sağlığa zararlı yiyeceklere el koydu.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelindeki eğitim kurumlarının, yatılı veya pansiyonlu yemekhaneleri dahil olmak üzere kantinlerde, çay ocaklarında, büfelerde ve benzeri yerlerde gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, kolalar, aromalı doğal mineralli içecek tozu, meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içeceği, sporcu suları, meyve nektarı, meyve suyu konsantresi, kızartmalar, cipsler, gevrek, çerezler, yasaklı yiyecek listesine göre işleme tabii tutuldu. Hijyen koşullarının da mercek altına alındığı denetimlerde toplanan yasaklı ve sağlığa zararlı ürünler imha edildi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı yetkililerinin denetiminde zabıta ekiplerince denetimler aralıksız devam edileceği bildirildi. - ŞANLIURFA