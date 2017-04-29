Zabıta Aracını "Gelin Arabası" Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında zabıta komiseri olarak görev yapan Muzaffer Özer, dünya evine girmeye hazırlandığı Seray Özer ile düğün salonuna, "Gelin arabası" olarak süslenen zabıta aracıyla geldi.



Görev aracını "Gelin arabası" olarak kullanmak isteyen Özer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın izniyle hayaline kavuştu.



Özer, müstakbel eşinin evine gelin arabası olarak süslettiği zabıta aracı ile gitti. Çift buradan düğün salonuna kent turu atarak geçti. Çiftin, tepe lambası yanan ve sirenleri çalan araçla geçişi sırasında vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



Görev aracını çok sevdiğini anlatan Özer, düğününe zabıta aracıyla gittiği için mutluluğunun ikiye katlandığını söyledi.



Unutamayacakları bir anıları olduğunu belirten Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz'a teşekkür etti.



Seray Özer de eşinin sürprizi karşısında çok şaşırdığını kaydetti.