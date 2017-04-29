Zabıta Arabası Gelin Arabası Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda zabıta komiseri olan Muzaffer Özer, dünya evine girerken eşine sürpriz yaparak zabıta aracını gelin arabası yaptı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Muzaffer Atsız dünya evine girerken çok sevdiği görev aracını gelin arabası olarak kullanmak istedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'dan alınan izinden sonra zabıta aracı, gelin arabası oldu. Düğün salonuna eşini zabıta aracıyla getiren Muzaffer Özer, hayatlarının en özel günlerinden birine unutulmayacakları bir anı ekledi. Genç çift, gelin arabası olarak süslenen zabıta aracı ile konvoy yaparak düğün salonuna giderken, trafikte sirenleri çalıp tepe lambası yanan zabıta aracını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Genç çifti merakla izleyen vatandaşlardan bazıları araçlarıyla düğün konvoyuna dahil oldu.



Görev aracını çok sevdiğini ve bu yüzden dünya evine girerken de gelin arabası olarak kullanmak istediği söyleyen zabıta görevlisi Muzaffer Özer, "Görev aracımı gelin arabası olarak kullanmayı çok istiyordum. Başkanımız Burhanettin Kocamaz da izin verdi. İsteğim gerçekleşti. Gerçekten mutluyum. Bizim için unutamayacağımız bir anı oldu. Burhanettin Başkanımıza da bize bu imkanı verdiği için çok teşekkür ederiz" dedi.



Eşinin kendisine sürpriz yaptığını söyleyen Seray Özer ise "Eşim bana sürpriz yaptı. İlk başta çok şaşırdım ama hoşuma gitti. Unutamayacağımız bir anı oldu gerçekten. Burhanettin Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - MERSİN