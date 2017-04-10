Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen YZB 2017, Haliç Kongre Merkezi'nde 12 Nisan 2017 Çarşamba günü Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımı ile açılacak. İki gün sürecek organizasyonda "Dönüşüm" başlığı altında perakende sektöründeki verimlilik stratejileri belirlenecek. Sektörün duayen isimleri perakendede verimli dönüşümü tesis eden unsurları ortaya koyarken; sponsor firmalar, temsil ettiği 300'e yakın markanın yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen organize gıda perakende sektörünün en büyük konferans ve fuar organizasyonu olan Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB 2017), Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımı ile açılacak. Bu yıl 12-13 Nisan'da İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde 9'uncu kez gerçekleştirilecek YZB 2017, üreticiden tedarikçiye, perakendeciden sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşını "Dönüşüm" başlığı altında verimlilik konusunda bir araya getirecek.

Globus Fuar ve Kongre Yönetimi tarafından iki günlük bir programla gerçekleştirilecek organizasyon önceki yıllarda olduğu gibi fuar ve konferans olmak üzere iki ayrı bölümde yapılacak. Coca-Cola İçecek, Eti, Sütaş ve Unilever ana sponsorluğunda kapılarını aralayacak olan YZB 2017, perakende sektöründe verimlilik stratejilerinin yeniden planlanmasına ev sahipliği yapacak.

300 MARKANIN YENİ ÜRÜN VE HİZMETLERİ TANITILACAK

'Dönüşümü Başlat Geleceği Kazan' ana temasıyla 2013 yılında 'İnsan', 2014 yılında 'Marka' ile sürecin iki aşamasını tamamlayan YZB, 2015 yılında 'Teknoloji' temasıyla hedeflediği dönüşümü tamamladı. YZB 2016'da ise 'Perakendede Verimlilik İle Yarını İyi Kullan!' sloganından hareketle 'Verimlilik' konusu her yönüyle ele alındığı organizasyonda bu yıl fuar bölümünde sponsor firmalar temsil ettiği 300'e yakın markanın yeni ürün ve hizmetlerini tanıtacak.

VERİMLİLİĞİN PERAKENDEDE DÖNÜŞÜMÜ MUHTEŞEM OLACAK

Geçtiğimiz yıl 15 oturumda 22 uzman konuşmacının sahne aldığı YZB, 9'uncu yılında da dolu dolu bir içerikle kapılarını aralayacak. Perakende sektöründe geleceğe dönük yol haritalarının çizilmesine ev sahipliğin yapan YZB 2017'nin ilk günü Sütaş Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz "Dijital Dönüşümün Getirdiği Fırsatlar", Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Harm Goossens "Verimliliğin ve Büyümenin İtici Gücü: Sürdürülebilirlik", Unilever Dijital Direktörü Yüce Zerey "9-8'lik Pazarlama Matematiği", Bizerba Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Andreas Kraut "150 Sene ve 5 Nesil Boyu Başarı" konularıyla sahne alacak. Pazarlama, operasyon, iş gücü, finans ve İK başta olmak üzere verimliliğin öneminin alanında uzman konuşmacılarla sektörün gündemine taşınacağı organizasyonun ilk gününde ayrıca "Farklılaşma, Markalaşma" konusunu Markam Kurucusu ve Marka Danışmanı Güven Borça ile Şölen CEO'su Elif Çoban ele alacak. Red Bull Sporcuları Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu ise "Motosporda Bayrak Değişimi"ni gerçekleştirecekleri şovla katılımcılarla paylaşacak.

"EKONOMİDE PERAKENDECİYİ NE BEKLİYOR?"

Sektörün en büyük organizasyonu ikinci gününde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ağırlayacak. Eti Gıda Satış ve Grup Başkanı Ahmet Cüneyt Volkan "Verimlilik Denince Akla" konuşması ile sektör profesyonelleri ile buluşacak. "Ekonomide Perakendeciyi Neler Bekliyor?" sorusu ise Bloomberg HT sunucusu Aslı Şafak moderatörlüğünde, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ekonomist Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, Nielsen Türkiye Medya Araştırmaları Genel Müdürü Erdem Tolon'un konuşmacı olarak katılacağı panelde yanıtlanacak.

Gazeteci Yazar ve TV Programcısı Cem Seymen'in "Kaynaklar Özünde Gücünü Keşfet" sunumuyla yer alacağı YZB 2017'nin ikinci gününde "İşte Kadın, İşte Eşitlik" panelinde Araştırmacı Mehmet Ali Çalışkan, Global Compact Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, Suteks Yönetim Kurulu Başkanı ve WEPs İş Dünyası Sözcüsü Nur Ger, Altunbilekler İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşma Direktörü İcra Kurulu Üyesi Öznur Altunbilek ile Senarist, Yönetmen Ümmiye Koçak sahne alacak. YZB 2017, 12 yıllık bir aranın ardından yeni stand-up gösterisi "Münaşaka" ile sahnelere geri dönen yazar, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın gösterisi ile son bulacak.