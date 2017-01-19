Yyü, Van'daki Çiftçileri Eğitecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, kentte faaliyet yürüten çiftçiler YYÜ Doğu Anadolu Projesi (DAP) Çiftçi Eğitim Merkezi'nde eğitilecek.



YYÜ Senato Salonu'ndaki imza töreninde konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, protokol kapsamında il genelindeki çiftçilerin eğitimden geçeceği merkezin, Türkiye'de Elazığ ve Erzurum'dan sonra üçüncü merkez olduğunu hatırlattı.



YYÜ DAP Çiftçi Eğitim Merkezi'nde eğitime katılacak çiftçilerin merkezde ağırlanacağını aktaran Battal, şöyle konuştu:



"Bugün çok önemli bir protokolü hayata geçirdik. Özellikle çiftçilerimizin değişik alanlarda kişisel ve hayvansal üretim olmak üzere birçok alanda eğitimini hedefliyoruz. Yine arıcılıkla ilgili eğitimimiz olacak. Bizim tesisimizde çiftçilerimiz yemek ve içecekleri buradan karşılanacak. İl dışından ve uzak noktalardan geliyorsa yatma imkanı da sağlıyoruz. Hedef kitle olarak eğiteceğimiz çiftçilerin Gıda Tarım ve hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından temini sağlanacak. Kampüsümüze gerekirse araçlarımızla taşıyacağız."



Çiftçilerin kurslar sonunda sertifikalarını alacağını kaydeden Battal, bu sayede Van'da çiftçilerin eğitim düzeyinin artacağını, bunun da tarımsal faaliyetlere yansıyacağını söyledi.



-Van'ın yüzde 43'ü tarımla uğraşıyor



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fevzi Altuner ise tarımda karlılığı, verimliliği, kazancı artırabilmenin yolunun tarımı bilinçli yapmaktan geçtiğini vurguladı.



Bu kapsamda çiftçi eğitiminin en önemli hizmetlerden biri olarak gördüklerini anlatan Altuner, şöyle konuştu:



"Üniversitemiz bünyesinde hizmete alınan çiftçi eğitim merkezinin önemli bir açığı karşılayacağını düşünüyorum. Bu çiftçi eğitim merkezinin verimli bir şekilde çalışmasını bizde önemsiyoruz Eğitimini tamamlamış çiftçilerin sahada, pratikte ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmek için üzerimize düşen çalışmaları yerine getireceğiz. Böylece arıcılık, hayvancılık sebzecilik, meyvecilik bütün bu alanlardaki eğitim ihtiyacını karşılayan çiftçilerimizin işlerini daha bilinçli ve profesyonel bir şekilde yapmalarının yolu açılmış olacak. Bu şekilde yapılan bir tarımdan da verim artışı sağlanacak. Verim artışı sonrasında da yapılan faaliyetlerden daha büyük bir kazanç sağlanacak. Böylece tarımın ilimizdeki üretim hasılasında bir artış meydana gelecektir."



Altuner, çiftçi kayıt sistemlerine kayıtlı 31 bin 800 çiftçinin bulunduğunu dile getirdi.



İstatistiki verilere göre Van'ın yüzde 43'ünün geçimini tarımdan sağladığını vurgulayan Altuner, "Şimdi ilk etapta derslikte ders görecek çiftçi sayısı 20-25 arasında olacaktır. Eğitim gören çiftçimizin çevresine bir yansıması olacak. Bununla birlikte eğitim almak isteyen çiftçi sayımız katlamalı olarak artacaktır." dedi.



Protokol kapsamında eğitimlerin verileceği YYÜ DAP Çiftçi Eğitim Merkezi, eğitime katılacak ilk çiftçi grubunu beklemeye başladı.