Yyü'de "Yeşil Kart" Dönemi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, üniversite bünyesindeki hastanede yaklaşık 2 milyon vatandaşa hizmet verildiğini belirterek, "Bunun içerisinde önemli sayıda yeşil kartlı insan vardı. Onlar bundan önce bir yere mahkumdular, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere gidiyorlardı. Artık sevk almadan bizim hastanemize de gelebilecekler." dedi.



Rektör Battal, üniversitede düzenlediği basın toplantısında, üniversite ile SGK arasında global bütçe konusunun imzalandığını söyledi.



Battal, bu kapsamda 1 Ocak 2017 itibarıyla sürecin başladığını ve YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinin artık yeşil kartlı hastalara da bakabileceğini ifade etti.



Yeşil kartlı vatandaşların sağlık ocakları veya devlet hastanelerine gitmeden de artık üniversite hastanesine gelebileceğini anlatan Battal, şöyle dedi:



"Dolayısıyla üniversitemiz hastanesinde de önemli düzeyde bir hasta artışı olacak. Bunun için de önlemlerimizi aldık. İnşallah çok daha etkin ve güzel hizmet sunacağız. Bunun için şehir merkezinde bir poliklinik kurma girişimimiz var. Bunun iznini YÖK'ten aldık. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hem Vanımızın, hem de bölgemizin sağlığına çok önemli hizmeti sunmuş olacağız."



Sağlık hizmetini daha etkin bir hale getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Battal, "Hastanede 2 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet veriliyor. Bunun içerisinde önemli sayıda yeşil kartlı insan vardı. Onlar bundan önce bir yere mahkumdular, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere gidiyorlardı. Artık sevk almadan bizim hastanemize de gelebilecekler." diye konuştu.



"İhraçlar hastaneyi etkilemedi"



Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası bazı üniversite personelinin ihraç edildiğini dile getirdi.



Kamuoyunda, "Hiç hoca kalmamış" gibi bir algının oluştuğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Tuncer, şu ifadeleri kullandı:



"Biz daha önce bu sıkıntıları yaşamayalım diye birçok bölüme hoca almıştık. Sadece yan dallar dediğimiz iki bölümde sıkıntımız var. Yoksa kamuoyuna yansıdığı kadar öğretim üyesi eksiğimiz yok. Daha önceki süreçte 160 hocamız vardı. Şu anda 10 ya da 15 eksiğimiz oldu. Ama ilgili bölümlerde yine hocalarımız mevcut. Rektörümüz sayesinde eksiklerimizi tamamladık. Vatandaşın psikolojik beklentisini kırma adına o bölümlere de en kısa sürede hocalar gelecek. Tıp fakültesinde temel bilimler noktasında herhangi bir eksiğimiz yok."



Hastanenin 700 yataklı olarak hizmet verdiğini anımsatan Başhekim Doç. Dr. Cengiz Demir, 10 olan ameliyathane sayısını yaptıkları girişimlerle ocak ayı sonu itibarıyla yüzde 50 arttıracaklarını belirtti.



Demir, daha önce sevk alarak hastanelerine gelen yeşil kartlı hastaların artık sevke gerek kalmadan gelecek olmalarının belli oranda bir yük getireceğine dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:



"Bu yükü azaltmak amacıyla şehir merkezinde bir ek poliklinik binası için uğraşıyoruz. Bu hizmete girdikten sonra günde 800 ile bin hastaya bakabilecek bir hizmet alanı oluşturmuş olacağız. Yine MR çekimi ile ilgili yaklaşık 6 aylık randevular veriliyordu. Bu konuda yeni hizmete alınan MR ile günlük veya en fazla 2-3 gün içerisinde çekebiliyoruz. Yine daha önce il bazında sıkıntısı çektiğimiz tekli yoğun bakım yatakları ile ilgili de yoğun bakım yatak sayımızı arttırmış durumdayız. Şu anda yaklaşık 250 yoğun bakım yatağıyla hizmet veriyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine hayırlı hizmetlere imza atacağız."