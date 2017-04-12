Yyü'de Öğrencilere Burs Sağlamak İçin Konser Verildi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına konser ve folklor gösterisi düzenlendi.



YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde, YYÜ Burs Koordinatörlüğü (YUBUK) için düzenlenen etkinlikte YYÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarının sunduğu konser ve halk oyunları gösterisi beğeniyle izlendi.



Yaklaşık üç saat süren etkinliğe, Vali İbrahim Taşyapan ve eşi Nesibe Taşyapan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile eşi Sahibe Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Genel Sekreter Prof. Dr. Yusuf Uzun, YUBUK Koordinatörü Doç. Dr. İlhan Kaya, akademisyenler, şehirden gelen davetliler ve öğrenciler katıldı.