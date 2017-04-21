Yyü'de "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" Paneli

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" konulu panel düzenlendi.



Cengiz Andıç Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Prof. Dr. Hayati Aydın, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve Abdulhakim Arvasi Eğitim Merkezi Müdürü M. Fudail Erkoç konuşmacı olarak katıldı.



Arvas, insanlığın tanıdığı ve en büyük insanın kamil Hazreti Muhammed olduğunu belirtti.



Ardından panelistler emanet, emin olma, güven toplumu ve bu kavramların tesis edilmesi üzerine sunumlar yaptı.



Panel, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ilahi korosunun dinletisiyle sona erdi.