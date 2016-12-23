Yyü'de Halep'e Yardım Kermesi Düzenlendi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Öğrenci Konseyi tarafından Halep'e yardım amaçlı kermes düzenlendi.



Ziraat Fakültesi yanında yer alan bölümde düzenlenen kermesle ilgili açıklama yapan Öğrenci Konseyi Başkanı Emre Karaduman, kermese öğrenci arkadaşları dışında çeşitli topluluk, yardım kuruluşlarının da destek verdiğini ifade etti.



Kermeste yiyecek ve içeceklerin satışlarından elde edilen para ile toplanan giyim malzemelerinin Halep'e gönderileceğini anlatan Karaduman, kermese desteklerinden ötürü rektör Prof. Dr. Peyami Battal, öğretim üyeleri, idari personel, öğrenciler ve yardım kuruluşlarına teşekkür etti.



Karaduman, "Halep'e yardım kermesi ile kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin gelişmesi adına yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha eklemiş olduk. Üniversitemizde güzel bir çalışma yaptık. Tamamen birlik ve beraberlik göstergesiydi. Hocalarla, akademik idari personelle ve öğrencilerle tabi ki. Öğrenci arkadaşlarımızdan çok büyük destekler aldık. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Kermesin sonunda ellerinde ürün kalmadığını, başarılı bir gün geçirdiklerini aktaran Karaduman, şöyle konuştu:



"Etkinliğimizi duyan herkes, il merkezinden olsun üniversite içinden olsun etkinliğe kıyafet, yiyecek, bakliyat, ve kitap getirdi. Kitaplardan gelen parayı da ekledik. Kıyafetleri de en kısa süre içerisinde istifleyip onları da Suriye'ye götürmeye hazır hale getireceğiz. Bir gün içinde yaptığımız kısa bir çalışma neticesinde etkinliğimizde 5 bin lira topladık. Bu parayı üniversitenin hesabına yatıracağız. Üniversitemizden gidecek tırlarda biz öğrencilerin de bir payı olacak."