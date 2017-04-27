Yyü'de Fakir Öğrenciler Yararına Kermes

Van'da Yüzüncü Yıl Anaokulu 'Sosyal sorumluluk projesi' kapsamında fakir öğrenciler yararına bir kermes düzenledi.



YYÜ Antik Tiyatro yanında düzenlenen kermese Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, Diriliş Gençlik Derneği Van Kadın Kolları Başkanı Berrin Sürmeli, YYÜ akademisyenleri ve idari personeller, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, STK temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Burada bir açıklamada bulunan Yüzüncü Yıl Anaokulu Müdürü Elif Delen, amaçlarının fakir öğrencilere katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Yiyeceklerden oluşan kermesimiz bir gün boyunca açık olacak. Buradan elde edilen gelir, anaokulu bünyesindeki fakir öğrencilere dağıtılacak. Ben kermesimize gösterdikleri ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Kermes, üniversite öğrencilerinin halay çekmesi ile sona erdi. - VAN