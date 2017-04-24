Yyü'de Doğal Yaşama 2 Milyon Liralık Yatırım

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde 2 milyon lira yatırımla yaptırılan Hayvan Hastanesi ile Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi tamamlandı.



YYÜ Yerleşkesinde 54 dekar üzerine inşa edilen YYÜ Hayvan Hastanesi ile Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinin hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.



YYÜ Rektörü Peyami Battal, yaptığı yazılı açıklamada, merkezin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.



Merkezin konsept olarak Türkiye'de bir benzerinin olmadığını dile getiren Battal, "Merkez, Orman ve Su işleri Bakanlığı'nın desteğiyle 2 milyon liraya tamamlandı. Merkezimizi açmamızla rehabilitasyona ihtiyacı olan hayvanlarımızı tedavi ederek doğayla tekrar buluşturacağız. Merkezde aynı zamanda ziyaretçilerin rahatlıkla gezebileceği bir konsept oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.