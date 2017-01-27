Yyü'de Besicilere Sertifika Verildi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Doğu Anadolu Projesi (DAP) Çifçi Eğitim Merkezi tarafından "Sığır besiciliği" kursuna katılan besicilere sertifika verildi.





DAP Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, hedeflerinin bilinçli çiftçi yetiştirmek olduğunu söyledi.



Battal, çiftçilerin sahip oldukları imkanlardan maksimum düzeyde verim almaları için bu tür kursları verdiklerini ifade etti.



DAP Çiftçi Eğitim Merkezi Müdürü Suphi Deniz ise sığır besiciliği ile ilgili kursiyerlere 5 günlük kurs verdiklerini kaydetti.



Eğitim süresince 28 kursiyere, sığır, damızlık seçimi, besi barınağı, hayvanların beslenmesi, hayvanların salgın hastalık ve aşılamaları hakkında çeşitli bilgi verdiklerini söyledi.



Program Battal'ın kursiyerlere sertifika dağıtmasıyla son buldu.