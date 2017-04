Yüzyüzeyken Konuşuruz, 18 Nisan'da IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde sizlerle...



2011 yılının mayıs ayında kurulan Yüzyüzeyken Konuşuruz, başta sadece genç bir şarkı yazarının video kamerayla kaydedip yayımladığı şarkılarından oluşan bir projeydi. Sonrasında insanların yayınlanmış olan şarkılara yoğun ilgi göstermesi, projenin internette oldukça yüksek bir şekilde ses getirmesinin ardından Kaan Boşnak, grubun elektrik gitaristi Engin Sevik ile beraber güç birleştirme kararı aldı. Kemik kadrosu Kaan Boşnak ve Engin Sevik'ten oluşan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un orkestrasında üç yıllık sahne süreçlerinde birçok isim yer aldı. 2013 Eylül'ünde Fono Müzik'ten "Evdekilere Selam" albümünü yayımladılar.



Yüzyüzeyken Konuşuruz, metropolün içinde sıkışmış; kayıp bir jenarasyon olma tehlikesinin eşiğinde büyümüş iki genç insanın anlattığı hikayelerden oluşan şehirli bir lirik müzik grubu... Yaptıkları müziği en genel bakışla indie-folk olarak isimlendiriyorlar. Gitar ve vokalde Kaan Boşnak, elektrik gitarda Engin Sevik, bas gitarda Burak Güngörmüş ve davulda Can Kalyoncu'dan oluşan kadrosuyla "Otoban Sıcağı" isimli ikinci albümlerini kaydeden Yüzyüzeyken Konuşuruz, konserlerine devam etmekte...



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : IF Performance Hall Ataşehir



Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Yüzyüzeyken Konuşuruz



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır