Yüzyüzeyken Konuşuruz, 18 Ocak'ta IF Performance Hall sahnesinde...



2011 yılının mayıs ayında kurulan "Yüzyüzeyken Konuşuruz" başta sadece genç bir şarkı yazarının video kamerayla kaydedip yayınladığı şarkılarından oluşan bir projeydi. Sonrasında insanların yayınlanmış olan şarkılara yoğun ilgi göstermesi, projenin internette oldukça yüksek bir şekilde ses getirmesinin ardından Kaan Boşnak, grubun elektrik gitaristi Engin Sevik ile beraber güç birleştirme kararı aldı. Kemik kadrosu Kaan Boşnak ve Engin Sevik'ten oluşan "Yüzyüzeyken Konuşuruz"un orkestrasında üç yıllık sahne süreçlerinde birçok isim yer aldı.



2013 Eylül'ünde Fono Müzik'ten yayınladıkları "Evdekilere Selam" albümü ile yayınlanmış eski şarkıları yeniden düzenleyerek dinleyicilerine sundular. "Yüzyüzeyken Konuşuruz", metropolün içinde sıkışmış; kayıp bir jenarasyon olma tehlikesinin eşiğinde büyümüş iki genç insanın anlattığı hikayelerden oluşan şehirli bir lirik müzik grubu.



Yaptıkları müziği en genel bakışla indie-folk olarak isimlendiriyorlar.