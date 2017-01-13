Yüzyüzeyken Konuşuruz, metropolün içinde sıkışmış; kayıp bir jenarasyon olma tehlikesinin eşiğinde büyümüş iki genç insanın anlattığı hikayelerden oluşan şehirli bir lirik müzik grubu.



Yaptıkları müziği en genel bakışla indie-folk olarak isimlendiriyorlar. Yüzyüzeyken Konuşuruz gitar ve vokalde Kaan Boşnak, elektrik gitarda Engin Sevik, bas gitarda Can Tunaboylu ve davulda Can Kalyoncu'dan oluşan kadrosuyla 13 Ocak Cuma akşamı Hayal Kahvesi Bandırma'da!



18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur.