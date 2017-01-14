Yüzünüzdeki Siyah Noktalara Etkili Çözümler

Siyah noktalar en yaygın cilt problemlerinden biri. Onlardan kurtulmak zor gibi gözükse de, bazı yöntemlerle kesin çözüm elde etmek mümkün.

Siyah Noktalar Neden Oluşur?

Ciltteki yağ bezeleri gerektiğinden fazla yağ ürettiğinde siyah noktalar meydana gelebilir. Gözeneklere dolan yağın gözenekleri tıkaması sonucu fazla yağ atılamaz ve ciltte siyah noktalar oluşur. Düzenli olarak temizlenmediği zaman bu siyah noktalar artarak daha büyük cilt problemlerine yol açabilir.

Siyah Noktalara Kesin Çözümler

Siyah noktalardan kurtulmak için çeşitli kozmetik ürünlerden yardım alabileceğiniz gibi, evde yapabileceğiniz bakım rutinleri de oluşturabilirsiniz.

İşte onlardan bazıları;

Yumurta akı maskesi

Yumurtanın akını ayırdıktan sonra biraz çırpın ve göz çevresine yaklaştırmadan yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü ılık suyla nazikçe temizleyin. Haftada bir yapacağınız yumurta akı maskesiyle siyah noktalarınıza veda edeceksiniz.

Buhar Banyosu

Uygun bir kabı kaynamış su ile doldurun ve 10-15 dakika buyunca yüzünüzü buhara tutun. Sıcak buhar sayesinde gözenekleriniz açılacak; cildiniz kirden ve yağdan arınacaktır.

Peeling

Cildinizi kirden ve siyah noktalardan arındırmanın en etkili yöntemlerinden biri de peeling yapmaktır. Düzenli olarak uygulayacağınız peelingler kısa sürede gözle görülür farklar yaratacaktır. Evinizdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz karışımların, pahalı kozmetik ürünlerinden çok daha etkili olabileceğini de unutmayın. Örneğin; Türk kahvesi ve limon, esmer şeker ve bal ya da karbonat ve yoğurt karışımlarından harika peelingler yapabilirsiniz.