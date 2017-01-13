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Yüzüncüyıl Türk Müziği Korosu Konseri

Yüzüncüyıl Türk Müziği Korosu Konseri

> ÜcretsizŞef: Burhan Durucu.

Yüzüncüyıl Türk Müziği Korosu Konseri

> Ücretsiz

Şef: Burhan Durucu

Kaynak: Etkinlik.io

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