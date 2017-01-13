Yüzmek İçin Girdiği Termal Havuzda Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da 76 yaşındaki bir adam yüzmek için girdiği termal havuzda hayatını kaybetti.



Tatil için kentteki termal villalardan birine gelen 76 yaşındaki Selahattin G., yüzmek için havuza girdi. İddialara göre, Selahattin G.'nin kısa bir süre sonra havuzda hareketsiz bir şekilde olduğunu gören yakınları duruma hemen müdahale ederek yaşlı adamı havuzdan çıkararak, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cenazesi morga kaldırıldı. Selahattin G.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR