Yüzleşme" Adlı Tiyatro Şarkışla'da Sahnelendi

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmen ve öğrencilerden oluşan tiyatro topluluğu, "Yüzleşme" adlı oyunu Şarkışla ilçesinde sahneledi.



Şarkışla Aşık Veysel Kültür Merkezinde tiyatroseverlerin beğenisine sunulan oyunda, Çanakkale Savaşı'ndaki yoksulluk, imkansızlıklar ve günümüzdeki imkanlar konu alınıyor.



İlçede iki seans halinde sahnelenen oyunu, Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ile yaklaşık bin 500 ögrenci, öğretmen ve veli izledi.