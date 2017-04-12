Yüzleşme

CreAtolye 12 Nisan'da büyük bir yüzleşmeye ev sahipliği yapıyor.

Yüzleşme

CreAtolye 12 Nisan'da büyük bir yüzleşmeye ev sahipliği yapıyor.

"Evet bayanlar baylar birazdan burada büyük bir yüzleşmeye şahit olacaksınız. Bu kadın benim hayatımı çaldı ve ben birazdan ondan bana ait olan herşeyi geri alacağım."

Yönetmen: Kadriye Çetinkaya

Yazanlar: Ergin Kılıkçıer - Zeynep Turpcu- Kadriye Çetinkaya 

Yönetmen Yardımcıları: Beyza Atiye Gezer - İsmail Nadir Bilgili 

Kostüm Tasarım: Zeynep Turpcu 

Müzik Tasarım: İsmail Nadir Bilgili

Fotoğraflar : So - Be Fotoğraf Stüdyosu

Afiş Tasarım : Sedat Sever

Oyuncular : Kadriye Çetinkaya - Zeynep Turpcu

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : CreAtolye

Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Yüzleşme

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kadriye Çetinkaya, Çetinkaya, 12 Nisan, Cihangir, Yönetmen, Istanbul, İstanbul, Beyoğlu, Müzik, Kadın