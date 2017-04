CreAtolye 12 Nisan'da büyük bir yüzleşmeye ev sahipliği yapıyor.



"Evet bayanlar baylar birazdan burada büyük bir yüzleşmeye şahit olacaksınız. Bu kadın benim hayatımı çaldı ve ben birazdan ondan bana ait olan herşeyi geri alacağım."



Yönetmen: Kadriye Çetinkaya



Yazanlar: Ergin Kılıkçıer - Zeynep Turpcu- Kadriye Çetinkaya



Yönetmen Yardımcıları: Beyza Atiye Gezer - İsmail Nadir Bilgili



Kostüm Tasarım: Zeynep Turpcu



Müzik Tasarım: İsmail Nadir Bilgili



Fotoğraflar : So - Be Fotoğraf Stüdyosu



Afiş Tasarım : Sedat Sever



Oyuncular : Kadriye Çetinkaya - Zeynep Turpcu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : CreAtolye



Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Yüzleşme



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır