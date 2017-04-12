Yüzleşme
CreAtolye 12 Nisan'da büyük bir yüzleşmeye ev sahipliği yapıyor.
CreAtolye 12 Nisan'da büyük bir yüzleşmeye ev sahipliği yapıyor.
"Evet bayanlar baylar birazdan burada büyük bir yüzleşmeye şahit olacaksınız. Bu kadın benim hayatımı çaldı ve ben birazdan ondan bana ait olan herşeyi geri alacağım."
Yönetmen: Kadriye Çetinkaya
Yazanlar: Ergin Kılıkçıer - Zeynep Turpcu- Kadriye Çetinkaya
Yönetmen Yardımcıları: Beyza Atiye Gezer - İsmail Nadir Bilgili
Kostüm Tasarım: Zeynep Turpcu
Müzik Tasarım: İsmail Nadir Bilgili
Fotoğraflar : So - Be Fotoğraf Stüdyosu
Afiş Tasarım : Sedat Sever
Oyuncular : Kadriye Çetinkaya - Zeynep Turpcu
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : CreAtolye
Mekan Adresi : Oba Sokak, No: 2A, Oba Apartmanı, Cihangir
Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Yüzleşme
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır