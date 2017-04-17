Yüzlerce Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Coşkuyla Bekliyor

Referandum sonrası İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzlerce vatandaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bekliyor. Erdoğan'ın coşkulu kalabalığa hitap etmesi bekleniyor.



Referandumda çıkan 'evet' sonucunun ardından İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkulu kalabalık karşıladı. Esenboğa Havalimanında yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçen Erdoğan'ı vatandaşlar burada da yalnız bırakmadı. Bazı bakanların da Külliyede bulunduğu görülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor. Erdoğan'ın konuşması için ana bina önüne kürsü kuruldu. - ANKARA