Yüzlerce Öğrenciye Burs Desteği

Karşıyaka Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bu yıl 892 öğrenciye burs veriyor. 8 aylık burs desteğinden; ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler yararlanabiliyor.



Ekonomik zorluklar içinde eğitim yaşamlarını sürdürmeye çalışan öğrencilere destek olmak isteyen Karşıyaka Belediyesi, 2016-2017 öğretim yılı burs ödemelerine başladı. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan başvurular sonucunda, bu yıl için 587 ilköğretim ve 305 lise öğrencisi burs almaya hak kazandı. Karşıyaka ilçe sınırları dahilinde ikamet eden, maddi olanakları kısıtlı öğrencilerin yararlanabildiği eğitim bursu çerçevesinde, toplam 8 aylık ödeme yapılacak. İlköğretim öğrencileri için aylık 75 TL, lise öğrencileri için de aylık 100 TL destek verilecek. Karşıyaka Belediyesi, karşılıksız burs programı sayesinde hem çocukların eğitim yaşamlarına hem de aile bütçelerine katkı sunmuş olacak.



Fırsat eşitliği sağlıyoruz



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Dar gelirli ailelere mensup çocuklarımızın eğitimine bir nebze de olsa destek olabilmek adına bu yıl da burs desteğimizi sürdürüyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımıza eğitimde fırsat eşitliği yaratmak; başarılı ve örnek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için, imkanlarımız ölçüsünde her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi.



Yasal olarak ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrencilere belediye bütçesinden burs verebilen Karşıyaka Belediyesi, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri için de apartmanları ve sivil toplum kuruluşlarını örgütleyerek 'Karşıyaka'nın Filizleri' projesini yürütüyor. Bu proje kapsamında da 500'e yakın üniversiteli, karşılıksız burs desteği alıyor. - İZMİR