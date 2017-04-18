Yüzlerce Fidan Toprakla Buluştu

Tepebaşı Belediyesi Muttalıp ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliğinde toplam bin 417 fidan toprakla buluştu.



Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) sponsorlarının temin ettiği bin 300 fidan ve Barbaros İlkokulu Anasınıfı öğrencilerinin bağışladığı 117 adet fidan, Tepebaşı Belediyesi Muttalıp Emirler Ağaçlandırma Sahası'nda toprakla buluştu. Etkinliğe katılan anasınıfı öğrencileri ve velileri, öğretmenleriyle ile birlikte bağışladıkları fidanları tek tek kendileri diktiler.



Etkinliğe katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "ÇEVKOR'un öncülüğünde, sponsorlarla birlikte ağaç dikildi. Bu bir paylaşımdır. Diğer firmalara örnek olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye belirtti.



Dergi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, yaptığı açıklamada, "Sponsor firmalarımızın desteğiyle bugün bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Dikimini, sulamasını ve bakımını Tepebaşı Belediyesi üstlendi. 20 ilde ağaç dikimleri devam ediyor. Mayıs ayı sonuna kadar 29 bin ağaç dikilecek" dedi. - ESKİŞEHİR