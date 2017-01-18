Yüzlerce Eşya Sahiplerini Bekliyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sahipleri bulunamayan yüzlerce eşya, Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde sahiplerini bekliyor.



Belediye hoparlöründen yapılan anonslara rağmen araba, para kasası, ev ve iş yeri anahtarlarının yanı sıra kimlik, cüzdan, sağlık karnesi, cep telefonu, kol saati ve küpe gibi eşyalar sahipleri tarafından alınmıyor.



Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, ilçede vatandaşlar tarafından unutulan ve duyarlı vatandaşlar tarafından kendilerine ulaştırılan nüfus cüzdanları, anahtarlar, cep telefonları, cüzdanlar, çantalar gözlükler, banka kartlarının zabıta amirliğinde toplanarak muhafaza altına alındığını söyledi.



Vatandaşların buldukları kayıp eşyaları Zabıta Müdürlüğüne teslim ettiklerini belirten Ahmet Yılmaz, "İlçemizde vatandaşlarımız tarafından unutulan ya da düşürülen eşyaları duyarlı vatandaşlarımız bizlere gelerek teslim ediyorlar. Şu anda elimizde çok sayıda nüfus cüzdanı, banka kartları, anahtar, gözlük, cep telefonları, cüzdan ve çantalar mevcut, biz bunları muhafaza altına aldık sahiplerini bekliyoruz. Elimizdeki nüfus cüzdanlarını belli bir süre ile saklıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen olmazsa nüfus müdürlüğüne teslim ediyoruz" dedi.



Yılmaz, ayrıca kayıp eşyası olan vatandaşların Zabıta amirliğine müracaat etmelerini istedi. - ÇORUM