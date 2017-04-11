Yüzey Suları Boru Döşenerek Kuyulara Aktarılıyor

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Hotamış Mahallesi'nde yeryüzünde kalan yağmur sularının ekinlere zarar vermemesi için bölge çiftçisi geliştirdiği yöntemle suları pompayla kuyulara akıtıyor.



Geçtiğimiz yıllarda kuraklık sorunu yaşayan bölge çiftçisi bu yıl yoğun yağışlar nedeniyle tarlalarda biriken suyu yer altına çekmekle uğraşıyor. Karapınar ilçesine bağlı Hotamış Mahallesi'nde yıllardır uygulanan elverişsiz tarım ve toprağın killi olması sebebiyle yağmur suları yeryüzünde kaldı. Bu suların tarlalarda ekinlere zarar vereceği düşüncesiyle hareket eden bölge çiftçisi, artezyen kuyularına metrelerce boru döşedi, ardından santrifüj pompa yardımıyla bu kuyulara yüzeydeki suları çekmeye başladı. Kuyulara çekilen bu sular sulama dönemlerinde tekrar tarlaları sulamak için kullanılacak.



Konu hakkında bilgi veren çiftçi Muhammet Mırısoğlu, bu yıl yağışlar nedeniyle su birikintisi olduğunu ifade ederek, "Bu birikintiyi çekmek için santrifüj yardımıyla artezyen kuyularına sularımızı aktarıyoruz. Toprak yeryüzündeki suları çekmiyor. Killi toprak olduğu için birikti, taban suya doydu. Biz de durum böyle olunca kendimiz çekiyoruz" dedi.



"Geçen yıl hiç yağışımız olmamıştı, bu yıl da çok şükür yağışlardan memnunuz"



Bölgede çiftçilik yapan Mehmet Taşpınar ise yer altı sularının artık çekmediğini belirterek, "Çünkü toprak suya doydu, ekim zamanımız geldiği için tarlalarımıza giremiyoruz. O yüzden takviye yapmamız şart. Göndereceğimiz başka bir yer olmadığı için eski artezyen kuyuları ve yer altı kuyularına çekiyoruz. Devletten bir isteğimiz de yok. Allah'tan gelen bir armağan olarak görüyoruz. Çünkü geçen yıl hiç yağışımız olmamıştı, bu yıl da çok şükür yağışlardan memnunuz" ifadelerini kullandı.



Aynı işlemi yaparak bilgi veren çiftçi Ramazan Yaman da, "Bu su tarlada durursa ekilen bitkileri keser, ekilecek olan tarlalara ekim yapamayız. Geçen yıl yağış dolayısıyla düşük verim aldık. Bu sene Allah daha güzel yağış verdi, biz durumumuzdan memnunuz" diye konuştu.



"Bu bölgelerimizde toprak geçişken değil"



Suyun yeryüzünde neden kaldığı sorusuna yanıt veren Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, "Bu bölgelerimizde toprak geçişken değil, yani yağış bol olduğu zaman aşağıya emmeyen bir toprak türü. Hızlı ve bol yağdığı zaman bu sular yeryüzünde kalıyor, çiftçilerimiz kendi imkanları ile bu suları yaz ayında kullandıkları kuyulara basıyorlar. Killi toprağın özelliği sert olmasıdır. Suları aşağıya geçirmeyen bir tabakası var. Suyun yeryüzünde kalmasının sebebi de bundan kaynaklanıyor. Bölge çiftçimiz suyu kuyulara çekiyor buralar zaten doğal depolardır. Buralara aktarılan sular tekrar kullanılıyor. Çok güzel bir buluş, iyi düşünmüşler. Hem ekim yapılacak olan tarla temizleniyor, hem de ekili olan tohumlar öldürülmekten kurtuluyor" ifadelerini kullandı. - KONYA