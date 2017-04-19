Yüzen Saray Sezonun İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi
Yüzen saray sezonun ilk ziyaretini gerçekleştirdiMUĞLA - Muğla'nın Marmaris Limanı'na sezonun ilk ziyaretini gerçekleştiren Malta bandıralı süper lüks yolcu gemisi'Mein Schiff 3', çoğunluğu Alman 2 bin 737 yolcu getirdi.
Yüzen saray sezonun ilk ziyaretini gerçekleştirdi
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris Limanı'na sezonun ilk ziyaretini gerçekleştiren Malta bandıralı süper lüks yolcu gemisi'Mein Schiff 3', çoğunluğu Alman 2 bin 737 yolcu getirdi. Turistler,kentin tarihi ve turistlik yerlerini görmek için gezintiye çıktı.
Sabah saatlerinde körfezden giriş yapan Malta bayraklı 293 metrelik "Mein Schiff 3" adlı kruvaziyer, limanın büyük rıhtımına yanaştırıldı.Çoğunluğu Alman 2 bin 737 yolcusu ve bin 11 personel bulunuyor.
TUI Cruise firmasına ait 293 metrelik kruvaziyerden inen yolculardan bazıları, Dalyan Kaya Mezarları ve İztuzu Plajı'nı ziyaret etti, cip safari turlarına katıldı. Bazı turistler ise Kapalı Çarşı'da alışveriş yapmayı tercih etti.Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen "Mein Schiff 3", gece Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.
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