Yüzen Oteller" Muğla'ya 120 Bin Yolcu Getirdi

DURMUŞ GENÇ - Taşıdığı çok sayıda yolcu ile "yüzen otel" olarak adlandırılan kruvaziyerler, geçen yıl Muğla'ya yaklaşık 80 bin turist, 40 bin de mürettebat getirdi.



Mavinin her tonunu barındıran deniziyle devasa lüks kruvaziyerlere ev sahipliği yapan Muğla, deniz yolculuğuna çıkan turistlere doğasıyla unutulmaz bir tatil fırsatı sunuyor.



Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'nın doğal güzellikleri, tarihi yerlere ve Yunan adalarına yakınlığı sayesinde kruvaziyer firmalarının dikkatini çektiğini söyledi.



Son yıllarda Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerine önemli kruvaziyerlerin yanaştığını vurgulayan Çelik, 2016 yılında 120 bin kişinin kente gelerek hem gezdiğini hem de alışveriş yaptığını anlattı.



- "Kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor"



Türkiye'nin bin 484 kilometre ile en uzun kıyı şeridine sahip kenti Muğla'nın, kruvaziyerlerin de önemli rotaları arasına girmeyi başardığını belirten Çelik, "Muğla, Akdeniz çanağında kruvaziyerler için dünyada ortak bir destinasyon olarak önemli. Bundan sonraki yıllarda gelen kruvaziyer sayısının daha da artacağına inanıyorum. Günübirlik ziyaretler gerçekleştiren dev gemiler, ilçelerin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Özellikle ekim-kasım aylarında gelen kruvaziyerler esnafın da yüzünü güldürüyor." dedi.



Bir bölgeye kuruvaziyerin gelmesinin o bölgenin önemli bir turizm merkezi olduğunu gösterdiğini vurgulayan Çelik, "Muğla turizmde marka bir şehir. Özellikle turistik ilçelerinin yurt dışında da biliniyor olması nedeniyle yüzen otellerin uğrak yeri haline geldi. Bizim yürüttüğümüz, turizmin 12 aya yayılma projesinde de kruvaziyerlerin önemli bir yeri var." diye konuştu.



- Geçen yıl Bodrum'a 44 kruvaziyer geldi



Bodrum Yolcu Limanı Müdürü Gonca Uygun ise 2016'da Bodrum Limanı'na 44 kruvaziyerin yanaştığını aktardı. Bu gemilerle Bodrum'a 61 bin 267 yolcu ve 30 bin mürettebatın geldiğine işaret eden Uygun, şöyle devam etti:



"2015 yılında limanımıza 92 gemi yanaşmıştı. 2016 yılında planlamalar aynı şekildeydi fakat yaşanan bazı olaylar nedeniyle bu sayı düştü. Gelen yolcuların çoğu Alman. Daha sonra ABD ve İngilizler ağırlıkta. Gelen seferlerde ayrıca Avustralya, İtalya ve Yeni Zelandalı yolcular da bulunuyor. Bodrum'a gelen yolcular genellikle kentteki tarihi alanları geziyorlar. Bodrum çarşısını ve Bodrum Kalesi'ni geziyorlar. Bodrum ekonomisine katkı sağlamak için gelen tüm yolcuları bizde ücretsiz olarak Bodrum çarşısına taşıyoruz."



Uygun, 2017 turizm sezonunda ilçeye 22 kruvaziyer geleceğini dile getirdi. Bu gemilerin sefer programlarının yapıldığına dikkati çeken Uygun, "Bunların hepsi şuan için programlandı. Bu gemilerle birlikte çoğu Alman uyruklu İngiliz, ABD ve Fransızlar gelecek. Fransız bir gemimiz de gelecek." dedi.



Bodrum'a ilk kruvaziyerin nisan ayı sonlarında geleceğini belirten Uygun, "Bodrum'a bu yıl ilk kruvaziyer seferimiz nisan ayı sonunda başlıyor. İlk gelecek gemimiz İngiliz gemisi olacak. Bu gemi bin 254 yolcu kapasiteli bir gemi. Ayda 3 ila 5 gemi arasında gelmesini bekliyoruz. Bu gemilerin toplam yolcu kapasitesi 29 bin. Bizde bu yıl bu sayıya ulaşmasını tahmin ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.



"Daha fazla kruvaziyer için fuarlara katılıyoruz"



Uygun, kruvaziyerle Türkiye'ye gelen yolcu sayısını artırabilmek için her yıl yurt dışındaki bütün fuarlara katıldıklarını belirterek şunları söyledi:



"Türkiye'yi tanıtım için programlar yapıyoruz. Özellikle Barselona ve ABD'deki en büyük iki fuara katılarak hem bölgemizin hem de limanlarımızın tanıtımını yapıyoruz. Bu iki fuarda çok önemli anlaşmalar sağlanıyor. Özellikle bu fuarlarda stant açıyor ve önemli tanıtımlar yapıyoruz."



"2017 yılından umutluyuz"



Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, 2016'da Marmaris Limanı'na 23 kruvaziyer ile 16 bin 32 yolcu ve 8 bin 973 mürettebat geldiğini ifade etti.



Geçen yıla oranla kruvaziyer ve yolcu sayısında düşüş yaşandığını fakat bu yıldan umutlu olduklarını vurgulayan Bayazıt, bu yıl için rezervasyon yaptıran 14 civarında kruvaziyer olduğunu ve yaklaşık 15 bin yolcu beklediklerini anlattı.



Kruvaziyerlerin Muğla için önemli olduğunu dile getiren Bayazıt, "Kruvaziyerlerin getirdiği yolcu başına 30 dolar destek, gemi acentelerine cazip gelecektir. Bu bölgeye gemilerin gelme olasılığı yüksek. Bunun de faydalı olacağına inanıyoruz." görüşünü kaydetti.