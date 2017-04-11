Yüzen Mağazanın Satış Yapmasına İBB Zabıta Ekipleri İzin Vermedi

Haliç Tersanesi'nde 1976 yılında motorlu yolcu vapuru olarak yapılan 58.2 metre uzunluğunda 19.6 metre genişliğindeki her biri 750 beygir gücünde 2 dizel motoru bulanan 456 grostonluk vapura 1974'te Kıbrıs'ta gazetecilik yaparken, Rumlar tarafından yaralı esir alındıktan sonra şehit edilen gazeteci Adem Yavuz'un adı verildi. İstanbul'da yıllarca hizmet veren vapur, Hüseyin Tanrıverdi tarafından satın alınarak yeniden düzenlendi. Kadın ve erkek giyiminden ayakkabı, çanta, aksesuar, gözlüğe kadar çeşitli ünlü markaların satışa çıkarıldığı yüzen mağazaya dönüştürülen 'Vapur Turnesi 'nin İstanbul'dan başlayarak Karadeniz ve Akdeniz'e de gitmesi hedeflendi. 2016'da yüzen mağaza olarak kullanılmayan başlanan 'Vapur Turnesi' Liman Başkanlığı'ndan satış yapabileceğine dair izin aldı. Fakat demirlediği yerlerde müşterilerin ilgisini çekerken, karadaki yerel yönetimlerin farklı uygulamaları ile karşılaştı.

AVCILAR'DA SATIŞ YAPMASINA İZİN VERİLMEDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa yakasında gemiye farklı, Anadolu yakasında ise farklı yaklaştığı öne sürüldü. Anadolu yakasında Beykoz ve Kartal'da engel ile karşılaşmadan demirleyerek müşterilerine hizmet veren yüzen mağaza Avrupa yakasında ise Beşiktaş, Bakırköy ve son olarak Avcılar'da demirleyerek satış yapmak istedi. Görevliler Avcılar'da birkaç gün satış yaptıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Zabıta Müdürlüğü görevlileri gerekek satış için kendileri tarafından geçerli izin olmadığını bildirerek bunu durdurdu. İBB'nin istediği belgelerin tamamlanarak izin alınması için 2 haftayı aşkın süre Avcılar İDO Deniz İskelesi'nde bekletilen 'Vapur Turnesi' isimli yüzen mağaza satış izni alamayınca mürettebat demir alarak buradan ayrıldı.

FARKLI UYGULAMA İDDİASI

Sahillerin denetimini elinde bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin "Sizin alış veriş izniniz deniz için geçerli. Karada ticari faaliyet gösterip satış yapamazsınız" diyerek mağazaya faaliyet izni vermediği belirtildi.

Gemi mürettebatındaki görevliler, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında farklı uygulamaya maruz kalmalarına ilişkin konuşmak istemedi.