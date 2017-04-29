Yüzdeki Benler İçin Doğal Çözümler

Elma Sirkesi İle Ben Tedavisi:

Elma sirkesi benlerden kurtulmak için en yararlı ve hesaplı doğal ilaçlardan bir tanesidir. Elmas sirkesini cildinize uygulamadan önce temizleyin ve kurulayın. Ciltte tahriş oluşumunu engellemek için öncelikle ince biz tabaka benin üstünde ve çevresine uygulayın.

Bir parça pamuğa birkaç damla elma sirkesi dökün. Yara bandı ile benin üzerine yapıştırın. Hassas ciltler için elma sirkesine biraz su katarak seyreltebilirsiniz. Bu şekilde tahriş ihtimali ortadan kaldırılabilir. Gece yatmadan önce uygulayın ve bir saat sonra pamuğu kaldırın. Ben kaybolmaya başlayana kadar her gece elma sirkesini uygulayın.

Benin üzerinde kabuk oluşursa kaldırmaya çalışmayın, zamanla kendisinin düşmesine izin verin. Bu şekilde yara oluşumu engellenir. Elma sirkesi deri altındaki pigmentlerin renginin açılmasına yardım olur.

İyot:

İyot, benlerin yayılmasını engelleyen etkili bir doğal ilaçtır. Bir damla iyotu benin üzerine dökün ve kurumasını bekleyin. Günde iki kez olmak üzeri iyot tedavisini her gün uygulayın. Benin üstüne ve çevresine tahrişten koruması için vazelin sürmeyi unutmayın. İyotu yemek yerine üzerine uygulamak daha iyi bir tedavidir. İyot tedavisinde yanma hissi ile karşılaşırsanız iyot kullanmayı bırakınız.

Greyfurt:

Bir adet greyfurtun kabuğunu ayırın ve suyunu sıkın. Greyfurt suyunu birkaç hafta boyunca günde birkaç kez olmak üzere benin üzerine uygulayın. Greyfurt, ben tedavisinde oldukça etkili bir doğal ilaçtır ve benden kısa bir süre kurtulmanızı sağlayacaktır. Greyfurt suyunun yanında greyfurt çekirdeği de ben tedavisinde uygulanabilir.

Beni Yok Eden Krem:

Piyasada çeşitli beni ortadan kaldıran kremler vardır. Ancak aralarından en iyisi ve en doğal olanı bulunmalıdır. Aksi takdirde kullanılan yanlış kremler beni yok etmeyeceği gibi ciltte iz de bırakabilir. Bu nedenle alınacak kremin içeriğine dikkat edilmelidir. Doğal tedavinin yanında krem kullanımı da süreci hızlandıracaktır.

Bal:

Balın birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı gibi ben tedavisinde de oldukça faydalı bir ilaç olduğunu biliyor muydunuz? Balı benin üzerine uygulayın ve bandajla kapattıktan sonra 1 saat bekletin. Günde birkaç kez uygulayın. Bal tedavisi bir hafta içinde olumlu sonuç verecektir.

Çoğunlukla kişiler benleri önemsemez. Ancak yine de renginde ve şeklinde tuhaflık olan herhangi bir ben için doktora başvurmak daha faydalı olacaktır.

İncir Kökü:

İncir kökü etkili bir doğal ilaçtır. Ben tedavisinde popüler olarak kullanılan ilaçlardan biridir. İncir kökünü ayıklayıp benin üzerine ve benin çevresine masaj yaparak uygulayın. Bunu günde 3 kez uygulayın.

Sarımsak :

Bir diş sarımsağı ezin ve hamur haline getirin. Bir parça pamuğun üzerine sarımsağı koyun ve benin üzerine yapıştırın. Pamuğu benin üzerinde bir gece bekletin. Günde birkaç kez olmak üzere 3 hafta boyunca sarımsak tedavisini uygulayın. Sürekli ve düzenli kullanım ile daha hızlı sonuç alınabilir. Benin üzerinde kabuk oluşursa kaldırmaya çalışmayın, leke bırakabilir.