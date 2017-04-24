Yüzde 98 engeli ve tek parmağıyla hayatına 15 kitap sığdırdı



İZMİR - İzmir Kitap Fuarı'nda, tek parmağıyla yazdığı 15 kitabı satışa sunan yüzde 98 engelli 42 yaşındaki Erdal Yalçın, "Kitap benim için yaşayan bir hayat" dedi.

İstanbul'da yaşayan Diyarbakır doğumlu Erdal Yalçın, tekerlekli sandalyesi ile geldiği İzmir Kitap Fuarı'nda tek parmağıyla yazdığı 15 kitabı satışa sundu. Okula hiç gitmeyen, okuma yazmayı eve gelen öğretmenler ve annesinden öğrenen 42 yaşındaki Yalçın, yazmaya 16 yaşında tek bir parmağıyla başladığını ve şimdiye dek 15 kitap yazdığını söyledi.

"Engelliler yaşamın içinde olsun"

Kitapları "yaşayan hayat" olarak gördüğünü belirten Yalçın, "Yazmaya 16 yaşında başladım. 'Bir kitabım olsun' dedim, Allah bana 15 kitap nasip etti. Hayatımda hiç okula gitmedim. Okumayı annemin sayesinde öğrendim. Kitap benim için yaşayan bir hayat. Zamanı durduran tek şey kitaptır. Engellilere yaşamın içinde olmalarını tavsiye ediyorum. Yaşamın içinde oldukça bizi kabul ederler" diye konuştu.

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Erdal Yalçın'a destek olmak için İzmir Kitap Fuarı'na gelen babası Kaya Yalçın ise "Oğlum 2 yaşında menenjit geçirdi. Tekerlekli sandalyede yaşıyor. Yatağında bile ben çeviriyorum ama tek parmağıyla kitaplarını yazıyor. Şimdi hayali gazetecilik okumak. Biz de ona destek oluyoruz. Onunla gurur duyuyorum" dedi.