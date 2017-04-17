Yüzde 90 Katılımın Olduğu Denizli'de 'Hayır' Oyu Önde Çıktı

DENİZLİ'de resmi olmayan sonuçlara göre, referandum da yüzde 90.2 katılım olurken yüzde 55.47 'hayır', yüzde 44.53 'evet' oyu çıktı.



Denizli'de 2 bin 146 sandıkta, 736 bin 208 seçmen sandık başına gitti. Seçime katılım oranı yüzde 90.2 olarak gerçekleşti. 664 bin 554 seçmen oy kullandı. İl Seçim Kurulu'nun kesin olmayan sonuçlarına göre 13 bin 372 oy geçersiz, 651 bin 182 oy ise geçerli sayıldı. Sandıktan ise 289 bin 984 evet, 361 bin 198 hayır oyu çıktı. 2010 referandum unda da 'hayır' diyen Denizli, anayasa değişikliği referandum unda daha güçlü bir oranda hayır dedi. Evet oyları yüzde 44.53'te kalırken, hayır oyları ise yüzde 55.47 oranına çıktı. 16 Nisan referandum unda AK Parti, 1 Kasım seçimlerinde aldığı yüzde 45.4 oyun da altına düştü.



AK PARTİ, BEKLENTİSİNİN ALTINDA KALDI



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin özellikle son bir ayda yoğun bir evet kampanyası yürütmesine, kentte 19 ilçeden 15 ilçe belediyesinin ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'de olmasına, belediye başkanlarının yoğun kampanya çalışmalarına rağmen, evet oyları istenen düzeye ulaşamadı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Türkiye ortalamasının üzerinde evet oranına ulaşma hedefi de gerçekleşmedi.



Denizli'de AK Parti'nin 15 ilçe belediyesi olmasına rağmen 19 ilçenin 14'ünde hayır oyları önde çıktı. Babadağ, Çal, Bekilli, Bozkurt, Sarayköy, Buldan, Güney, Baklan, Çardak, Serinhisar, Honaz, Merkezefendi, Pamukkale, Çivril ilçelerinde hayır oyları önde çıktı. Çameli, Acıpayam, Tavas, Beyağaç ve Kaleli seçmen ise sandıkta 'evet' dedi. En fazla Evet oyu yüzde 70.3'le Çameli İlçesi'nde çıkarken, en fazla hayır oyu veren ilçe ise yüzde 65.5 ile Bekilli oldu. Denizli'nin metropol ilçelerinden Merkezefendi'de seçmenlerin yüzde 58.8'i hayır, yüzde 41.2'si evet derken, Pamukkale İlçesi'nde hayır oyları yüzde 56.2, evet oyları ise yüzde 43.8 olarak gerçekleşti.



2010 referandum unda hayır diyen, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan Ekmelettin İhsanoğlu'nun daha fazla oy aldığı Denizli'de, AK Parti diğer tüm yerel ve genel seçimlerden başarıyla çıkmasına rağmen anayasa değişikliği referandum unda beklediği sonucu alamadı. Referandum sürecinde evet bloğunda yer alan MHP'nin parti içi muhalefetinin en güçlü olduğu illerden Denizli'deki sonuç, istenilenin altında kaldı.



- Denizli